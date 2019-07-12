Беглов сделал выговор вице-губернаторам за ситуацию с вырубкой в Муринском парке

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов среагировал на ситуацию с вырубкой деревьев в Муринском парке под строительство второй очереди спорткомплекса Nova Arena, несогласованное с местными жителями, и сделал выговор вице-губернаторам Эдуарду Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко, пишут Невские Новости.

Владелец спортивного комплекса Олег Баринов дал изданию свой комментарий по поводу данного инцидента. По его словам, три года назад в ходе предварительного согласования с жителями Калининского района против проекта никто не протестовал. И тем не менее сейчас строительство приостановлено ввиду широкого общественного резонанса.

«Изначально я поставил задачу архитекторам разместить объекты стадиона так, чтобы площадь вырубки была минимальной. Кроме того, планировалось компенсационное озеленение и благоустройство прилегающей территории», — заявил предприниматель.

В четверг на территории Муринского парка вырубили большую часть деревьев на участке для возведения второй очереди стадиона. Баринов заявил, что эти деревья в основном были больны и представляли угрозу для соседних растений. По его словам, они очень старые и простояли бы не более нескольких лет.

Невские новости отмечают, что многие знаменитые петербуржцы, в частности, спортсмены поддержали строительство. По словам олимпийского чемпиона по биатлону Юрия Кашкарова, это поможет приобщить граждан к здоровому образу жизни. Футболист Сергей Кузнецов заявил, что всем не угодишь, но недовольных в данной ситуации меньшинство. Данная инициатива, по его мнению, направлена на благо жителей района.

Напомним, ранее уже проходили протестные акции против стройки в Муринском парке. В конце прошлого года активисты собрали несколько тысяч подписей под обращением, которое передали в Смольный. Беглов призвал застройщиков учитывать мнение горожан, а вице-губернаторов — не игнорировать такие случаи. Но ситуация все равно осталась без внимания, за что виновные и получили выговор.