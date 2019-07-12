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Беглов поблагодарил туристические компании, выдавшие путевки приемным детям

Беглов поблагодарил туристические компании, выдавшие путевки приемным детям

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22:32   12 Июля 2019
Россия

Беглов поблагодарил туристические компании, выдавшие путевки приемным детям

Беглов поблагодарил туристические компании, выдавшие путевки приемным детям

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице во «ВКонтакте» выразил благодарность северо-западному отделению Российского Союза Туриндустрии, члены которого выдали 200 путевок семьям с приемными детьми, где сложилась непростая жизненная ситуация.

Он рассказал, что городские власти обратились к предпринимателям с предложением помочь семьям, и туристический бизнес отозвался первым, а именно компании «Водоходъ», «Мостурфлот», «MOBE SPL», «Интурист», «АЛЕАН», «Фаворит», «Пан Турс», «Серебрянное кольцо», «Петротурс».

 

 

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Автор: Мария Милкевич
#санкт-петербург #беглов

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