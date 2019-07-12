Представитель ООН сообщил о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в 2019 году

Огромное число лесных пожаров общей площадью в 100 тысяч футбольных полей зафиксировано с начала лета в арктической части Аляски и Сибири, в атмосферу был выброшен углекислый газ в размере годового выхлопа углекислого газа в Швеции, рассказал на брифинге прессе заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«В июне в арктическом регионе наблюдается беспрецедентное число лесных пожаров, согласно данным Всемирной метеорологической организации», — отметил Хак.

Он уточнил, что стало известно более чем о 100 лесных пожарах на полярном круге. Их распространению способствует жаркая и сухая погода. На Аляске в июне температура достигала 32 градусов, а отдельных районах Сибири была на 10 градусов выше нормы.

Хак также заявил, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, что процесс потепления в северной части планеты идет быстрее, чем на остальной территории земного шара, и этому способствуют лесные пожары.