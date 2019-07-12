Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Беглов поблагодарил туристические компании, выдавшие путевки приемным детям

Беглов поблагодарил туристические компании, выдавшие путевки приемным детям

 Полузащитник московского «Динамо» забил первый гол в Чемпионате России-2019/20

Полузащитник московского «Динамо» забил первый гол в Чемпионате России-2019/20
Депутат Госдумы рассчитывает на улучшение отношений с Украиной по итогам телемоста

Депутат Госдумы рассчитывает на улучшение отношений с Украиной по итогам телемоста

 Украинский ЦИК отказал в регистрации 17 наблюдателям из России

Украинский ЦИК отказал в регистрации 17 наблюдателям из России
Представитель ООН сообщил о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в 2019 году

Представитель ООН сообщил о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в 2019 году

 Боевики попытались напасть на российскую базу «Хмеймим» в Сирии

Боевики попытались напасть на российскую базу «Хмеймим» в Сирии
Беглов поблагодарил туристические компании, выдавшие путевки приемным детям

Беглов поблагодарил туристические компании, выдавшие путевки приемным детям

 Полузащитник московского «Динамо» забил первый гол в Чемпионате России-2019/20

Полузащитник московского «Динамо» забил первый гол в Чемпионате России-2019/20
Депутат Госдумы рассчитывает на улучшение отношений с Украиной по итогам телемоста

Депутат Госдумы рассчитывает на улучшение отношений с Украиной по итогам телемоста

 Украинский ЦИК отказал в регистрации 17 наблюдателям из России

Украинский ЦИК отказал в регистрации 17 наблюдателям из России
Представитель ООН сообщил о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в 2019 году

Представитель ООН сообщил о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в 2019 году

 Боевики попытались напасть на российскую базу «Хмеймим» в Сирии

Боевики попытались напасть на российскую базу «Хмеймим» в Сирии
22:12   12 Июля 2019
Весь мир

Представитель ООН сообщил о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в 2019 году

Представитель ООН сообщил о масштабе лесных пожаров в Сибири и на Аляске в 2019 году

Огромное число лесных пожаров общей площадью в 100 тысяч футбольных полей зафиксировано с начала лета в арктической части Аляски и Сибири, в атмосферу был выброшен углекислый газ в размере годового выхлопа углекислого газа в Швеции, рассказал на брифинге прессе заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«В июне в арктическом регионе наблюдается беспрецедентное число лесных пожаров, согласно данным Всемирной метеорологической организации», — отметил Хак.

Он уточнил, что стало известно более чем о 100 лесных пожарах на полярном круге. Их распространению способствует жаркая и сухая погода. На Аляске в июне температура достигала 32 градусов, а отдельных районах Сибири была на 10 градусов выше нормы.

Хак также заявил, ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, что процесс потепления в северной части планеты идет быстрее, чем на остальной территории земного шара, и этому способствуют лесные пожары.

«Только в июне арктические пожары выбросили в атмосферу 50 мегатонн углекислого газа. Для наглядности — это эквивалентно годовому выбросу CO2 в Швеции», — подчеркнул Хак.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #оон #экология #глобальное потепление #лесной пожар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...