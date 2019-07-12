Депутат Госдумы рассчитывает на улучшение отношений с Украиной по итогам телемоста

Завершившийся накануне телемост между РФ и Украиной может улучшить двухсторонние отношения как в области культуры, так и на межправительственном уровне, если Киев прекратит агрессивную риторику, уверен член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

В пятницу впервые за последние годы состоялся российско-украинский телемост в рамках программы «Надо поговорить» в эфире канала «Россия 1» с участием деятелей культуры, науки и спорта. Некоторые представители украинской стороны участвовали в передаче через Skype, другие присутствовали в студии. Участники обсудили, что объединяет Россию и Украину.

«Хочется верить, что когда-нибудь Киев откажется от агрессивной риторики в адрес России и мы сможем наладить нормальные отношения не только на уровне деятелей культуры, но и на межправительственном уровне», — заявил Морозов.

Депутат подчеркнул, что русские и украинцы являются одним народом, который искусственно и противоестественно разделен Западом. Между тем нормально для России и Украины жить в мире и согласии и контактировать между собой.

Напомним, украинские политики и журналисты были возмущены анонсом телемоста, Генпрокуратура Украины завела дело о покушении на госизмену. В понедельник телеканалу NewsOne, который должен был участвовать в мероприятии с украинской стороны, пришлось отказаться от участия из-за угроз в свой адрес. В итоге телемост все равно состоялся, но в ином формате.