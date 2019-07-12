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20:55   12 Июля 2019
Россия

Полузащитник московского «Динамо» забил первый гол в Чемпионате России-2019/20

Полузащитник московского «Динамо» забил первый гол в Чемпионате России-2019/20

Автором первого гола в чемпионате России по футболу сезона 2019-2020 полузащитник московского футбольного клуба «Динамо» португалец Мигель Кардозу, который поразил ворота ФК «Арсенал».

Первый матч нового российского первенства среди команд премьер-лиги проходит в пятницу вечером в Туле. Точный удар в верхний угол ворот «Арсенала» динамовец нанес на 16-й минуте матча.

Напомним: Чемпионат России по футболу 2018/19 выиграл петербургский «Зенит», второе место досталось московскому «Локомотиву», а третье – футбольному клубу «Краснодар».

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Автор: Александр Люблинский
#футбол #арсенал #динамо #чемпионат россии

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