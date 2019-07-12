Меньшов назвал запрет въезда на Украину «жестокой болезнью», которая должна пройти

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов, выступая в пятницу в эфире российско-украинского телемоста, высказал свое отношение к запрету на въезд на Украину, который распространяется и на него лично и на многих российских деятелей искусства.

Слова режиссера приводит телеканал «Царьград».

«Я отношусь к этому, как к жестокой болезни, которая должна кончиться, потому что так не может быть по-человечески, чтобы нельзя было в Киев съездить», - сказал Меньшов, подчеркнув при этом, что сказать об этом он может только вот так – через телемост, так как украинские власти под надуманным предлогом внесли его в черный список.

Напомним: помимо множества российских актеров, режиссеров, музыкантов, певцов и журналистов, в список деятелей культуры, которым запрещен въезд на Украину входят также и иностранные граждане – например Стивен Сигал – звезда американских боевиков, Жерар Депардье – французский актер, Эмир Кустурица – югославский и сербский кинорежиссер, и многие другие.