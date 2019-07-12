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20:20   12 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Украинский ЦИК отказал в регистрации 17 наблюдателям из России

Украинский ЦИК отказал в регистрации 17 наблюдателям из России

Центризбирком Украины по состоянию на 12 июля зарегистрировал 1413 официальных наблюдателей, которые будут контролировать проведение внеочередных парламентских выборов в стране, назначенных на 21 июля.

Как отмечает ЦИК на своей странице в социальной сети  Facebook, семнадцати российским наблюдателям в регистрации было отказано.

«Комиссия отказала в регистрации 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», - говорится в опубликованном сообщении.

 Там же отмечается, что данное решение было принято в связи с тем, что указанные наблюдатели имеют гражданство РФ, а значит, в соответствии с украинским законом «Об особенностях госполитики по обеспечению суверенитета Украины на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей» не могут выполнять в стране функции официальных наблюдателей.

 

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Автор: Александр Люблинский
#украина #выборы #политика #весь мир

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