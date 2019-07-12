Россельхознадзор возложил ответственность за гибель пчел на Минэкономразвития

Массовая гибель пчел в российских регионах в последнее время связана с бесконтрольным применением пестицидов в процессе обработки полей.

Об этом в беседе с «Интерфаксом» заявила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, пояснив, что последние восемь лет в нашей стране никак не контролируется ни производство, ни хранение, ни использование пестицидов.

Полномочия по контролю за реализацией и применением агрохимикаитов, по ее словам, были отобраны у Россельхознадзора в 2011 году по инициативе Министерства экономического развития. Причем, пояснила она, изъяв эти полномочия у Россельхознадзора, их никому не передали, поэтому к настоящему времени в России можно законно использовать 900 наименований химикатов, защищающих растения от вредителей, но за правильностью и безопасностью их применения никто не следит. Самолеты разносят токсичные вещества на огромные расстояния, что представляет угрозу не только для насекомых, но и для здоровья рыб, животных и людей.