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Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

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 Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

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 Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
19:16   12 Июля 2019
Россия

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Ежегодные учения Breeze проходят в 2019 году с 12 по 21 июля у берегов Болгарии. Страны Североатлантического альянса и союзники задействуют более двух тысяч военных, 27 боевых кораблей, вспомогательные суда и катера, пять самолетов и шесть вертолетов. Представитель Национального центра управления обороной РФ сообщил, что российские военные следят за участниками ежегодных учений «Бриз-2019» в Черном море.

«Черноморский флот следит за действиями участников начавшегося в пятницу, 12 июля, ежегодного совместного учения военно-морских сил стран-членов НАТО и государств-партнеров «Бриз-2019» в акватории Черного моря», — добавили в НЦУ.

В районах учений дежурит морская авиация, береговые ракетные комплексы с противокорабельной ракетой  «Бал» и «Бастион». Кроме того, ведется радиоэлектронное сопровождение. В «Бриз-2019» поучаствуют Албания, Болгария, Британия, Греция, Грузия, Дания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Молдавия, Норвегия, Польши, Румыния, США и Турция.

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Автор: Анатолий Кубарев
#учения #болгария #черное море #весь мир

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