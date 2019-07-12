Госдеп США высказался против изменения формата переговоров по Украине

Представитель Госдепартамента США считает, что Украина «максимально возможным образом» выполняет свои обязательства в рамках Минских соглашений.

Вашингтон не поддерживает предложения об изменении формата международных переговоров по украинскому вопросу. Об этом в пятницу, отвечая на вопрос журналистов ТАСС, заявила представитель американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом дипломат прокомментировала предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить переговорную группу по урегулированию конфликта на востоке страны, состоящую сейчас, из представителей Киева, России, Германии и Франции, включив в нее США и Великобританию.

«Мы в полной мере поддерживаем усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить имплементацию «Минска», - заявила представитель Госдепа, отметив, что, по ее мнению Украина максимально возможным образом выполняет взятые на себя обязательства и России необходимо делать то же самое.

Также она отметила, что изменение существующего переговорного формата не устранит «подлинное препятствие» достижению прогресса в переговорах, которым, по ее словам, является «отсутствие политической воли у России».