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Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

 Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД

Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

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18:56   12 Июля 2019
Россия

Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД

Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД

Госсовет Удмуртской республики в пятницу, 12 июля, внес в Государственную думу законопроект о праве российских субъектов вводить 50 процентную скидку при оплате административных штрафов за нарушение законов региона. Текст разместили в думской электронной базе.

Согласно пояснительным материалам, если принять проект закона, тогда субъектам РФ предоставится право устанавливать случаи, при которых оплата административного штрафа за нарушения, которые предусмотрены местными законами, уложится в половину суммы наложенного.

Подобная норма уже существует — водитель платит половину суммы штрафа в первые 20 дней после составления протокола о нарушении. Представители Госсовета УР считает, если разрешить оплачивать штрафы со скидкой в течение определенного времени, тогда увеличится собираемость административных штрафов и уменьшится количество желающих обжаловать постановление. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#госдума #штраф #общество #скидка

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