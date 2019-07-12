Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД

Госсовет Удмуртской республики в пятницу, 12 июля, внес в Государственную думу законопроект о праве российских субъектов вводить 50 процентную скидку при оплате административных штрафов за нарушение законов региона. Текст разместили в думской электронной базе.

Согласно пояснительным материалам, если принять проект закона, тогда субъектам РФ предоставится право устанавливать случаи, при которых оплата административного штрафа за нарушения, которые предусмотрены местными законами, уложится в половину суммы наложенного.

Подобная норма уже существует — водитель платит половину суммы штрафа в первые 20 дней после составления протокола о нарушении. Представители Госсовета УР считает, если разрешить оплачивать штрафы со скидкой в течение определенного времени, тогда увеличится собираемость административных штрафов и уменьшится количество желающих обжаловать постановление.