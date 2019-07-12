Беглов сообщил петербуржцам, что обязательно будет участвовать в дебатах

Глава Петербурга Александр Беглов принял решение участвовать в дебатах в рамках избирательной кампании.

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора написал в пятницу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:

«Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение — обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», — написал градоначальник.

Ниже он разместил опрос, в котором спросил у подписчиков, поддерживают ли они его решение.