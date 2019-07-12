Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

 Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД

Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

 Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik
Госдеп США высказался против изменения формата переговоров по Украине

Госдеп США высказался против изменения формата переговоров по Украине

 Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

 Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД

Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

 Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik
Госдеп США высказался против изменения формата переговоров по Украине

Госдеп США высказался против изменения формата переговоров по Украине

 Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
18:53   12 Июля 2019
Россия

Беглов сообщил петербуржцам, что обязательно будет участвовать в дебатах

Беглов сообщил петербуржцам, что обязательно будет участвовать в дебатах

Глава Петербурга Александр Беглов принял решение участвовать в дебатах в рамках избирательной кампании.

Об этом временно исполняющий обязанности губернатора написал в пятницу на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»:

«Уважаемые петербуржцы, принял для себя решение — обязательно буду участвовать в дебатах! Я считаю важным честно и открыто представить вам свое видение развития Петербурга», — написал градоначальник.

Ниже он разместил опрос, в котором спросил у подписчиков, поддерживают ли они его решение.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #выборы #петербург #политика #общество #беглов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...