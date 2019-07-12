Путин поручил правительству учредить стипендию имени Жореса Алферова

Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину РФ учредить стипендию имени Жореса Алферова для молодых ученых. Соответствующий указ появился на портале правовой информации в пятницу, 12 июня.

Глава государства постановил учредить с 2020 года 10 персональных стипендий в области физики и нанотехнологий. Кроме того, Путин поручил решить вопрос о присвоении имени Жореса Алферова Санкт Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН.

Президент также рекомендовал правительству Петербурга установить мемориальную доску в честь нобелевского лауреата.