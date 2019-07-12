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Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

 Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД

Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

 Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

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Госдеп США высказался против изменения формата переговоров по Украине

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 Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
18:22   12 Июля 2019
Россия

Путин поручил правительству учредить стипендию имени Жореса Алферова

Путин поручил правительству учредить стипендию имени Жореса Алферова

Российский лидер Владимир Путин поручил Кабмину РФ учредить стипендию имени Жореса Алферова для молодых ученых. Соответствующий указ появился на портале правовой информации в пятницу, 12 июня.

Глава государства постановил учредить с 2020 года 10 персональных стипендий в области физики и нанотехнологий. Кроме того, Путин поручил решить вопрос о присвоении имени Жореса Алферова Санкт Петербургскому национальному исследовательскому Академическому университету РАН.

Президент также рекомендовал правительству Петербурга установить мемориальную доску в честь нобелевского лауреата.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #петербург #указ #алферов

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