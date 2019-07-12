Итальянский суд приговорил бывшего бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Суд присяжных города Павия в пятницу, 12 июля, озвучил вердикт, согласно которому бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива признали виновным в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Донбассе. Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам заключения.
Прокурор просил для подсудимого 17 лет лишения свободы. По версии обвинения, Маркив входил в подразделение на вершине горы Карачун, откуда расстрелял группу людей. Адвокат настаивал на полной невиновности бойца за недостаточностью улик.
Осудить Маркива получилось благодаря стечению обстоятельств — обвиняемый и фотограф граждане Италии, поэтому дело рассматривал итальянский суд.
Боец украинской Нацгвардии Виталий Маркив признан виновным в убийстве итальянского фоторепортёра Андреа Роккелли и его российского переводчика в мае 2014 года в Донбассе и приговорён к 24 годам заключения. И приезд (пиар) Авакова не помог pic.twitter.com/qKsQTEvgtI— Выпускайте Кракена! (@rlz_the_kraken) 12 июля 2019 г.