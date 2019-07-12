Итальянский суд приговорил бывшего бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Суд присяжных города Павия в пятницу, 12 июля, озвучил вердикт, согласно которому бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива признали виновным в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Донбассе. Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам заключения.

Прокурор просил для подсудимого 17 лет лишения свободы. По версии обвинения, Маркив входил в подразделение на вершине горы Карачун, откуда расстрелял группу людей. Адвокат настаивал на полной невиновности бойца за недостаточностью улик.

Осудить Маркива получилось благодаря стечению обстоятельств — обвиняемый и фотограф граждане Италии, поэтому дело рассматривал итальянский суд.