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Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

 Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД

Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

 Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

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 Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
18:38   12 Июля 2019
Весь мир

Итальянский суд приговорил бывшего бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Итальянский суд приговорил бывшего бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Суд присяжных города Павия в пятницу, 12 июля, озвучил вердикт, согласно которому бойца украинской Национальной гвардии Виталия Маркива признали виновным в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Донбассе. Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам заключения.

Прокурор просил для подсудимого 17 лет лишения свободы. По версии обвинения, Маркив входил в подразделение на вершине горы Карачун, откуда расстрелял группу людей. Адвокат настаивал на полной невиновности бойца за недостаточностью улик.

Осудить Маркива получилось благодаря стечению обстоятельств — обвиняемый и фотограф граждане Италии, поэтому дело рассматривал итальянский суд. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#донбасс #украина #италия #миронов

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