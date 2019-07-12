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Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море

 Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД

Проект о праве регионов вводить скидку на оплату местных штрафов внесли в ГД
Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

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Российские военные следят за учениями «Бриз-2019» в Черном море
18:06   12 Июля 2019
Весь мир

Отключение интернета стабилизировало ситуацию в Судане, уверен эксперт

Отключение интернета стабилизировало ситуацию в Судане, уверен эксперт

Ограничение интернета в Судане помогло стабилизировать ситуацию на фоне попытки внешнего вмешательства в суданский сегмент сети, считает политолог Иван Аркатов.

Такое мнение он выразил в беседе с ФАН. Провайдеры Судана 10 июля восстановили доступ в интернет для всех пользователей страны. Ранее доступ к мобильному интернету и соцсетям ограничили на 36 дней из-за акций против военных. Массовые беспорядки в африканской стране начались в конце прошлого года и привели к свержению президента Омар аль-Башира.

Власть в руки взяли военные, но протесты продолжились по новой причине. По словам спецкора ФАН Аббаса Джумы, главный мотив протестующих — якобы нахождение власти в руках у так называемых джанджавидов —  арабских племен, которые истребляли исконных жителей. Однако силы военных были созданы в 2013 году, когда конфликт исчерпался.

Отключение интернета стабилизировало ситуацию в Судане, уверен эксперт

Отключение сети в Судане так называемыми либеральными СМИ, как западными, так и российскими, преподносится под соусом «борьбы за свободу слова», «права на свободный интернет» и тому подобными. Однако эксперт считает по-другому. Он напомнил, что в африканских странах власть часто сменяется в ходе революций и протестов, в том числе насильственным путем.

«Последние события в Судане — арест Омара аль-Башира и приход к власти военных — яркий том пример. Сейчас ситуация в Судане очень непростая. Очевидно, этим стараются воспользоваться некоторые страны Запада и суданские соседи», — пояснил политолог.

Собеседник агентства считает, что цель вмешательства — дестабилизация обстановки для личных интересов. Такие технологии действуют в первую очередь через интернет и соцсети. Действующие власти ограничили доступ к сети, чтобы не накалять обстановку и не ввергать страну в революционный хаос, уверен эксперт.

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Автор: Арсений Аскольский
#интернет #судан #африка

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