Увеличилось число жертв крушения судна у Туниса

Представитель тунисского отделения международного комитета красного полумесяца в пятницу, 12 июля, сообщил, что увеличилось число жертв крушения судна у берегов страны. По его словам, погибли 72 нелегальных мигранта.

Судно с нелегальными мигрантами перевернулось у берегов Туниса в четверг, 4 июля. По информации гуманитарной организации Alarm Phone, которая поддерживает людей, попавших в бедствие в море, на судне находились более 80 человек. Три человека выжили, один скончался в больнице, остальные числились пропавшими без вести. В воскресенье, 7 июля, тунисская береговая охрана обнаружила тела 13 погибших мигрантов.

About a week ago, a shipwreck occurred near #Tunisia and over 80 people lost their lives. Bodies of the dead are still washing up along Tunisian shores. And yet there is no public outcry in #Europe about these continuous atrocities at its #borders.