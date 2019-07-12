Соловьев посоветовал Яшину заняться покойниками в подписных листах, а не парками Москвы

Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал результаты подписной кампании на выборах в Московскую городскую думу, в ходе которой независимые кандидаты от оппозиции подали в избирком фальсифицированные подписи.

В своем Telegram-канале Соловьев посоветовал независимому кандидату Илье Яшину занялся «покойниками в подписных листах», а не вопросами парков в центре Москвы.

По словам Соловьева, Илья Яшин, Владимир Милов, Любовь Соболь, Константин Янкаускас и остальные «независимые от российских законов» кандидаты в МГД формировали подписные листы, используя «левые данные» и другие хитрые приемы. Также он допустил, что в скором времени против оппозиционеров будет подано множество исков от родственников скончавшихся людей, чьи имена были занесены в списки сторонников «коллективного яшина».

«Вот на чем должен сосредоточиться Илюша, а не завоеванием парков центра Москвы заниматься», — подчеркнул Соловьев.

Ранее член Общественной палаты Илья Ремесло, выступая на пресс-конференции по подготовке к выборам в Мосгордуму, рассказал о нарушениях, которые избирательная комиссия обнаружила в подписных листах независимых кандидатов.

По словам общественника, он лично на специальных тренингах обучал сотрудников Мосизбиркома находить несоответствия в поданных на проверку документах. И в результате проверки автографов, якобы оставленных москвичами в поддержку независимых кандидатов, было выявлено, что половина подписей принадлежит умершим людям, а еще треть – людям, которых просто не существует.

«Заказывали выписки и оказалось около 100 из 300 подписантов это реальные люди, а вот дальше, оставшиеся 150 имеют несуществующие данные, а 50 просто умерли. Вот Соболь: лист 464 — Березина якобы подписалась. А что мы видим? Могила ее, вот. Можете сами сходить на кладбище, проверить, что эти люди умерли», — заявил Ремесло, предъявляя фотографию в качестве доказательства.

При этом общественник подчеркнул, что всего оппозиционеры смогли собрать в общей сложности не боле 2 000 подписей и добавил, что попросил опубликовать подписные листы с подделанными подписями.