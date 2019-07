Украинские и американские морские пехотинцы постреляли в рамках Sea Breeze

Представитель украинского министерства обороны в пятницу, 12 июля, сообщил, что на заключительном этапе международных учений Sea Breeze-2019 морские пехотинцы провели боевые стрельбы. По информации национальной гвардии Украины, в маневрах задействовали около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.

Украинские и американские артиллерийские группы подразделений морской пехоты при содействии минометных расчетов, экипажей самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и БПМ взаимодействовали между различными огневыми средствами, чтобы эффективно прицеливаться и стрелять.

Морские пехотинцы постреляли по мишеням с разного расстояния как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, а информация артиллерийской разведки и корректировщиков стрельбы помогла уничтожить цели.

#ExerciseSeaBreeze's capstone event (FINEX) where we show nations' ability to be interoperable and navigate through various scenarios. #SeaBreeze2019 #SB19 #SeaBreeze⤵️⤵️ ✔️19 Nations ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ???????? ????????✔️3000 troops✔️32 ships ✔️24 aircraft pic.twitter.com/gtzMJmM48Z