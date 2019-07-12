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 Украинские и американские морские пехотинцы постреляли в рамках Sea Breeze

Украинские и американские морские пехотинцы постреляли в рамках Sea Breeze
17:31   12 Июля 2019
Весь мир

Украинские и американские морские пехотинцы постреляли в рамках Sea Breeze

Украинские и американские морские пехотинцы постреляли в рамках Sea Breeze

Представитель украинского министерства обороны в пятницу, 12 июля, сообщил, что на заключительном этапе международных учений Sea Breeze-2019 морские пехотинцы провели боевые стрельбы. По информации национальной гвардии Украины, в маневрах задействовали около 30 кораблей, 30 летательных аппаратов и более 900 морских пехотинцев.

Украинские и американские артиллерийские группы подразделений морской пехоты при содействии минометных расчетов, экипажей самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и БПМ взаимодействовали между различными огневыми средствами, чтобы эффективно прицеливаться и стрелять.

Морские пехотинцы постреляли по мишеням с разного расстояния как с закрытых позиций, так и прямой наводкой, а информация артиллерийской разведки и корректировщиков стрельбы помогла уничтожить цели. 

 «Все расчеты успешно справились с поставленными задачами», — резюмировали в МО Украины.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сша #украина #общество #sea breeze

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