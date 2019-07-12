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17:18   12 Июля 2019
Россия

Асад и Лаврентьев обсудили формирование конституционной комиссии САР

Асад и Лаврентьев обсудили формирование конституционной комиссии САР

Сирийский президент Башар Асад вместе со специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым обсудили формирование конституционной комиссии САР в Дамаске. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера. 

В пресс-службе заявили, что политическая встреча была посвящена формированию конституционной комиссии, а также ее организации. 

«Достигнута договоренность по работе и повышенной координации с обеих сторон», — заявили в пресс-службе. 

По данным агентства, стороны нашли компромисс по поводу действий по воспрепятствованию тем странам, которые через поддержку боевиков пытаются не допустить прогресса в урегулировании конфликта. 

В САР с 2011 года идет вооруженный конфликт, решение которого обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы. В январе прошлого года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, ставший первой попыткой собрать на площадке широкий состав участников. На конгрессе было решено создать конституционный комитет, который будет работать в Женеве. Членам комитета будет поручено разработать конституционную реформу. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сирия #асад #политика

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