Асад и Лаврентьев обсудили формирование конституционной комиссии САР

Сирийский президент Башар Асад вместе со специальным представителем президента РФ по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым обсудили формирование конституционной комиссии САР в Дамаске. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу сирийского лидера.

В пресс-службе заявили, что политическая встреча была посвящена формированию конституционной комиссии, а также ее организации.

«Достигнута договоренность по работе и повышенной координации с обеих сторон», — заявили в пресс-службе.

По данным агентства, стороны нашли компромисс по поводу действий по воспрепятствованию тем странам, которые через поддержку боевиков пытаются не допустить прогресса в урегулировании конфликта.

В САР с 2011 года идет вооруженный конфликт, решение которого обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы. В январе прошлого года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, ставший первой попыткой собрать на площадке широкий состав участников. На конгрессе было решено создать конституционный комитет, который будет работать в Женеве. Членам комитета будет поручено разработать конституционную реформу.