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17:28   12 Июля 2019
Весь мир

Пентагон готовит заявление по поставке российских С-400 в Турцию

Пентагон готовит заявление по поставке российских С-400 в Турцию

Оборонное ведомства США не стало комментировать поставку в Турцию зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства, отметив, что заявление по этому поводу будет сделано позже.

Заявление пресс-службы Пентагона в пятницу приводит РИА Новости.

Ранее вы пятницу Министерство обороны Турции сообщило о начале поставок в страну приобретенных у России С-400. Затем эту информацию подтвердили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

«У нас будет специальное заявление», - заявили в пресс-службе Пентагона, в ответ на просьбу журналистов прокомментировать начало поставок российских систем ПВО члену НАТО, против которых ранее так активно выступали в США.

Напомним: Москва и Анкара заключили контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК С-400, стоимостью 2,5 миллиарда долларов в 2017 году. Вашингтон неоднократно требовал, чтобы Турция разорвала контракт и отказалась от покупки российских вооружений, угрожая тем, что не продаст Анкаре новейшие истребители F-35, однако турецкие власти настояли на своем и заявили, что не намерены отказываться от сделки с РФ.

Пентагон готовит заявление по поставке российских С-400 в Турцию

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #пентагон #турция #с-400

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