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17:04   12 Июля 2019
Весь мир

Представитель Турции объяснил, почему на РТФО не пустили делегатов от Крыма

Представитель Турции объяснил, почему на РТФО не пустили делегатов от Крыма

Депутат Великого национального собрания Турции Ахмет Берат Чонкар в комментарии «Политике сегодня» объяснил недопуск делегации от Крыма на пятый российско-турецкий форум общественности (РТФО) нежеланием затрагивать на мероприятии «политические вопросы».

«Мы посчитали нужным оставить обсуждение этого вопроса на уровне министерств иностранных дел, на уровне наших президентов. Мы же являемся только общественной организацией, цели которой не выходят за рамки заявленных инициатив и комитетов, поэтому политические вопросы мы предпочитаем оставлять на рассмотрение соответствующих органов», — сказал турецкий депутат.

Представитель Турции объяснил отказ на участие в РТФО делегатам от Крыма

Ранее член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди назвала «недопустимой в цивилизованном мире и требующей осуждения» позицию турецкой стороны, посчитавшей невозможным участие крымской делегации в РТФО.

О нежелании турецкой стороны видеть крымскую делегацию на мероприятии в Петербурге ранее сообщил РИА Новости представитель Крыма Александр Молохов. Он планировал приехать на форум по приглашению организаторов, чтобы рассказать, какие проблемы развития Причерноморья беспокоят жителей полуострова, однако в последний момент представители Турции посчитали участие крымчан невозможным.

В свою очередь в Россотрудничестве «Политике сегодня» объяснили, что «постановка вопроса об участии крымской делегации некорректна», так как формат мероприятия не предусматривает участие региональных представителей от России. Представитель ведомства заверила, что формулировку «крымская делегация» придумали журналисты.

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Автор: Марк Григорьев
#форум #крым #петербург #российско-турецкие отношения

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