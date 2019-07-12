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17:15   12 Июля 2019
Весь мир

Кабмин Литвы сложил полномочия перед новым президентом

Кабмин Литвы сложил полномочия перед новым президентом

Правительство Литвы сложило полномочия перед вступившим в должность на последующие пять лет президентом страны Гитанасом Науседой. Такой порядок закреплен в конституции республики.

«Врученные мне полномочия кабинета министров приняты. Я поручил правительству временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета», — подчеркнул Науседа после церемонии.

Президент надеется, что процесс формирования правительства будет слаженным. Закон Литвы гласит, что в течение 15 дней после возвращения кабинетом министров полномочий, президент должен представить на утверждение парламенту кандидатуру премьер-министра. Им может стать и прежний глава. После утверждения в парламенте премьер формирует правительство.

При этом кандидатуры министров одобряются президентом. На пленарном заседании 16 июля уже планируется обсудить кандидатуру премьера. Его фамилия не называется.

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Автор: Арсений Аскольский
#правительство #литва #президент

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