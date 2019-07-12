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Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам за вырубку деревьев в Муринском парке

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам за вырубку деревьев в Муринском парке

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Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам за вырубку деревьев в Муринском парке

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам за вырубку деревьев в Муринском парке

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17:43   12 Июля 2019
Россия

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам за вырубку деревьев в Муринском парке

Беглов объявил выговор трем вице-губернаторам за вырубку деревьев в Муринском парке

Три вице-губернатора правительства Петербурга получили выговор за невыполнение поручения по благоустройству Муринского парка. Объявить выговор распорядился глава Петербурга Александр Беглов в пятницу, 12 июня.

Ранее он поручил приостановить вырубку деревьев в Муринском парке, где компания-застройщик «Анна Нова» планирует возвести вторую очередь спортивного комплекса. С просьбой о помощи к Беглову обратился глава Калининского района Василий Пониделко. По его словам, «происходящее в Муринском парке не иначе как неисполнение поручения врио губернатора не назовешь». 

Ранее против вырубки деревьев выступили сотни петербуржцев. Беглов распорядился разобраться с ситуацией и согласовать проект благоустройства парка с горожанами. Он подчеркнул, что произошедшее продемонстрировало полное нарушение исполнения проекта.

«Вина за нарушение порядка полностью лежит на троих вице-губернаторах», — подчеркнул Беглов.

Градоначальник объявил выговор вице-губернаторам Эдуарду Батанову, Николаю Бондаренко и Николаю Линченко, пишут «Невские Новости». Он подчеркнул, что продолжит жестко требовать согласования подобных проектов с жителями Петербурга.

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #беглов #муринский парк

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