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 Асад и Лаврентьев обсудили формирование конституционной комиссии САР

Асад и Лаврентьев обсудили формирование конституционной комиссии САР
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16:49   12 Июля 2019
Россия

Беглов хочет довести среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей

Беглов хочет довести среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей

Градоначальник Александр Беглов и вице-премьер правительства Дмитрий Козак в пятницу, 12 июля, посетили Петербургский тракторный завод, обсудили поднятие средней зарплаты в городе до 100 тысяч рублей, а также возможность поднятия регионального бюджета до триллиона рублей. По словам Козака, петербургская промышленность не просто развивается, а растет темпами, которые вдвое опережают рост промышленности всего российского производства.

«Мы поддерживаем всю промышленность РФ, но то, что вы демонстрируете опережающие темпы роста в сравнении со всей Россией  — в этом заслуга правительства Петербурга», — сказал вице-премьер.

Врио губернатора Петербурга поблагодарил Дмитрия Козака за государственную поддержку и помощь. По его словам, министерства и члены правительства наладили коммуникации, поэтому и добились таких результатов, передает издание «Невские Новости». Александр Беглов добавил, что город поставил амбициозные, но вполне выполнимые задачи  — довести петербургский бюджет до триллиона рублей, а среднюю зарплату до 100 тысяч ежемесячно. 

«Те действия и помощь, которую оказывает правительство РФ,  уже дают первые результаты», — резюмировал Беглов. 

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Автор: Анатолий Кубарев
#петербург #зарплата #общество #беглов

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