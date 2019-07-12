Беглов хочет довести среднюю зарплату в Петербурге до 100 тысяч рублей

Градоначальник Александр Беглов и вице-премьер правительства Дмитрий Козак в пятницу, 12 июля, посетили Петербургский тракторный завод, обсудили поднятие средней зарплаты в городе до 100 тысяч рублей, а также возможность поднятия регионального бюджета до триллиона рублей. По словам Козака, петербургская промышленность не просто развивается, а растет темпами, которые вдвое опережают рост промышленности всего российского производства.

«Мы поддерживаем всю промышленность РФ, но то, что вы демонстрируете опережающие темпы роста в сравнении со всей Россией — в этом заслуга правительства Петербурга», — сказал вице-премьер.

Врио губернатора Петербурга поблагодарил Дмитрия Козака за государственную поддержку и помощь. По его словам, министерства и члены правительства наладили коммуникации, поэтому и добились таких результатов, передает издание «Невские Новости». Александр Беглов добавил, что город поставил амбициозные, но вполне выполнимые задачи — довести петербургский бюджет до триллиона рублей, а среднюю зарплату до 100 тысяч ежемесячно.