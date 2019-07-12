Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

Украинский президент Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым о строительстве нового моста через реку. Суть спора в том, что глава города должен сдать в эксплуатацию после ремонта этот мост до 14 сентября. В противном случае он уйдет в отставку.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины в пятницу, 12 июля. Зеленский также заявил, что приедет проверять готовность моста вместе со своей командой к указанной дате.

«Президент сам, первый, на КамАЗе будет ехать через мост», — отметил глава офиса Андрей Богдан.

Он также добавил, что речь идет о качественном ремонте, а не просто о сдаче в эксплуатацию.