Премьер Молдавии хочет пригласить Саакашвили для проведения реформ

Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили планируют пригласить в Молдавию для реализации реформ в стране.

Об этом в интервью изданию Cotidianul сообщила премьер-министр Молдавии Майя Санду.

«Мы ведем переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему», - заявила она.

При этом Санду отметила, что в бюджете Молдавии к настоящему нет средств, чтобы оплатить работу приглашенных специалистов, но в Кишиневе рассчитывают, что международные партнеры окажут им финансовую помощь.

Ранее молдавский президент Игорь Додон анонсировал проведение в стране «коренных реформ».