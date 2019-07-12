Премьер Молдавии хочет пригласить Саакашвили для проведения реформ
Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили планируют пригласить в Молдавию для реализации реформ в стране.
Об этом в интервью изданию Cotidianul сообщила премьер-министр Молдавии Майя Санду.
«Мы ведем переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему», - заявила она.
При этом Санду отметила, что в бюджете Молдавии к настоящему нет средств, чтобы оплатить работу приглашенных специалистов, но в Кишиневе рассчитывают, что международные партнеры окажут им финансовую помощь.
Ранее молдавский президент Игорь Додон анонсировал проведение в стране «коренных реформ».