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 Асад и Лаврентьев обсудили формирование конституционной комиссии САР

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16:49   12 Июля 2019
Весь мир

Премьер Молдавии хочет пригласить Саакашвили для проведения реформ

Премьер Молдавии хочет пригласить Саакашвили для проведения реформ

Бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Украины Михаила Саакашвили планируют пригласить в Молдавию для реализации реформ в стране.

Об этом в интервью изданию Cotidianul сообщила премьер-министр Молдавии Майя Санду.

«Мы ведем переговоры со специалистами из периода правления Саакашвили. Мы разрабатываем проекты по реформированию системы юстиции. Господин Саакашвили сейчас участвует в предвыборной кампании на Украине, и он очень занят, но до конца августа у нас будут разговоры на эту тему», - заявила она.

Премьер Молдавии хочет пригласить Саакашвили для проведения реформ

При этом Санду отметила, что в бюджете Молдавии к настоящему нет средств, чтобы оплатить работу приглашенных специалистов, но в Кишиневе рассчитывают, что международные партнеры окажут им финансовую помощь.

Ранее молдавский президент Игорь Додон анонсировал проведение в стране «коренных реформ».

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Автор: Александр Люблинский
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