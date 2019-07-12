Охрану мака хотят поручить Росгвардии

Законопроект, который предлагает наделить ведомственную охрану, Росгвардию и подчиненные ей организации охранять посевы наркосодержащих растений, появился на федеральном портале нормативных правовых актов 12 июля.

В документе отмечается, что охраной таких растений, которые выращивают для научных, учебных, экспертных, медицинских и ветеринарных целей можно будет заниматься лишь вышеперечисленным структурам.

Однако это не касается опийного мака, культивация которого связана с производством наркотических или психотропных веществ. Полями с этим растением смогут заниматься лишь частные организации сферы, согласно проекту закона.

19 июня Государственная дума сняла запрет за выращивание наркосодержащих растений в медицинских целях. В России зарегистрированы 13 препаратов, основой которых является опий. Их производят из ввозимого вещества. Однако международный рынок данного товара контролируется десятью компаниями, девять из которых не могут работать с Россией из-за санкций. Чтобы восполнить недостаток сырья, стране необходимо было вновь разрешить культивацию мака.