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Сербия поднимет из Дуная потопленные в 1944 году немецкие корабли

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16:20   12 Июля 2019
Весь мир

Сербия поднимет из Дуная потопленные в 1944 году немецкие корабли

Сербия поднимет из Дуная потопленные в 1944 году немецкие корабли

Представитель министерства строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии в пятницу, 12 июля, сообщил, что власти страны решили поднять десятки военных судов, потопленных при отступлении немецкими фашистами в Дунае. Цель проекта — поднять суда, потопленные в районе порта Прахово, и увеличить пропускную способность Дуная, передает РИА Новости. 

«Создать лучшие условия для водного транспорта, особенно в условиях снижения уровня воды», — добавили в министерстве.

По информации сербского ведомства, только на участке от 857 до 862 километра течения Дуная рядом с гидроэлектростанцией «Джердап-2» находится 23 потопленных немецких судна, поэтому ширина водного пути со 180 метров сократилась до 100. Во время снижения уровня воды это не только замедляет, но и затрудняет судоходство.

Также на потопленных немецких кораблях сохранились неразорвавшиеся боеприпасы, которые опасны для людей, окружающей среды и судоходства. Европейский инвестиционный банк EIB профинансирует проект. Общая стоимость — 23 миллиона евро.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сербия #корабли #общество #дунай

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