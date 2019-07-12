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16:05   12 Июля 2019
Россия

Новое правительство Севастополя будет сформировано в течение месяца

Новое правительство Севастополя будет сформировано в течение месяца

Временно исполняющий обязанности главы Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новое правительство города сформируют в течение месяца. Он отметил, что нынешнее правительство формально ушло в отставку.

«В течение, наверное, ближайшего месяца с командой вопрос будет решен», — отметил врио.

Развозжаев также не стал комментировать работу команды бывшего губернатора Дмитрия Овсянникова, отметив, что хотел бы обсуждать предстоящие задачи.

Накануне, 12 июля, российский лидер Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности Овсянникова по его просьбе. Врио главы региона стал Михаил Развожаев.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#крым #правительство #севастополь

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