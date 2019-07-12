Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

Окружной административный суд Вильнюса утвердил решение национальной комиссии по телевидению и радиовещанию о блокировке сайта Sputnik Литва. Соответствующая информация появилась в пятницу на канале сайта в мессенджере Telegram.

Поводом для блокировки стала жалоба Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права. Якобы агентство размещало их контент без разрешения.

Власти балтийских стран нередко препятствуют работе российских средств массовой информации. В Министерстве иностранных дел России отмечают явные признаки скоординированных шагов этих государств.