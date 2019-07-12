Соболь нашла «поддержку» на Николо-Хованском кладбище

Кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь и Дмитрий Гудков не стесняются «воскрешать» мертвых, чтобы те поставили за них подписи. Издание «Nation News» со ссылкой на источник сообщило, что жительница Москвы поразилась, когда узнала, что ее покойный супруг участвует в избирательной кампании оппозиционеров.

С момента смерти Юрия Козловского прошло пять лет, однако оппозиция использовала подпись, паспортные данные и адрес прописки мужчины. Его могила находится на Николо-Хованском кладбище.

«Я даже не знаю, кто же мог поставить за него подпись. Ко мне никто не приходил», — сетует вдова.

Ранее в пятницу прошла пресс-конференция по выборам в Московскую городскую думу. В ней принял участие член Общественной палаты Илья Ремесло, который рассказал, что половина подписей за независимых кандидатов проставлена мертвыми людьми.

«Вот Соболь: лист 464 — Березина якобы подписалась. А что мы видим? Могила ее, вот. Можете сами сходить на кладбище, проверить, что эти люди умерли», — сказал тогда общественник и продемонстрировал фото.

В конце июня сотрудники правоохранительных органов обнаружили «фабрику» по рисовке подписей в одном из московских домов. В этой квартире молодые люди работали фальсифицировали подписи за Соболь. Они признались, что за смену подделывали по 40 подписных листов, за что получали порядка двух тысяч рублей.