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15:51   12 Июля 2019
Весь мир

Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма «Барри»

Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма «Барри»

Американский лидер Дональд Трамп  объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма «Барри». Об этом информирует Reuters в пятницу, 12 июля.

Глава государства распорядился помочь властям штата для борьбы с ураганом. Стихия сформировалась в Мексиканском заливе у побережья штатов Луизиана и Миссисипи. Эвакуация объявлена в ряде районов, в частности, в Новом Орлеане. 

Национальный центр США по слежению за ураганами отмечает, что «Барри» может достигнуть Луизианы уже в ночь на субботу, 13 июля и усилиться до урагана. В районе северного побережья Мексиканского залива ожидаются штормовой ветер и дожди.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#сша #трамп #шторм #луизиана #чс

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