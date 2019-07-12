Трамп ввел режим ЧС в Луизиане из-за шторма «Барри»

Американский лидер Дональд Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в штате Луизиана из-за приближения тропического шторма «Барри». Об этом информирует Reuters в пятницу, 12 июля.

Глава государства распорядился помочь властям штата для борьбы с ураганом. Стихия сформировалась в Мексиканском заливе у побережья штатов Луизиана и Миссисипи. Эвакуация объявлена в ряде районов, в частности, в Новом Орлеане.

Национальный центр США по слежению за ураганами отмечает, что «Барри» может достигнуть Луизианы уже в ночь на субботу, 13 июля и усилиться до урагана. В районе северного побережья Мексиканского залива ожидаются штормовой ветер и дожди.