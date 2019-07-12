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15:34   12 Июля 2019
Весь мир

Британия отправит миноносец в Персидский залив

Британия отправит миноносец в Персидский залив

Великобритания заявила о намерении направить эскадренный миноносец Duncan в Персидский залив в связи с эскалацией напряженности в регионе. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News. 

По данным СМИ, миноносец в ближайшее время выдвинется в район Персидского залива. Ранее Duncan завершил свое участие в военно-морских учениях в Черном море. 

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на источник в администрации США, заявил, что пять катеров, которые, предположительно, могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции, пытались остановить британский танкер. Случай произошел в Ормузском проливе.

В Минобороны Соединенного Королевства отметили, что участвовало всего три иранских катера, а не пять, и что Montrose в итоге обеспечил безопасный проход через пролив судна British Heritage.

После инцидента глава британского Минобороны Пенни Мордонт заявила, что британская сторона обеспокоена действиями Ирана и призвала Тегеран сделать все возможное для ослабления напряженности в регионе Персидского залива. 

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Автор: Софья Белоцерковская
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