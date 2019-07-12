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15:30   12 Июля 2019
Россия

Полицейские обнародовали фото и видео с места трагедии на реке Шуй

Полицейские обнародовали фото и видео с места трагедии на реке Шуй

Сотрудники МВД по Тыве в пятницу, 12 июля, сообщили, что в салоне УАЗа, который опрокинулся при попытке пересечь реку Шуй, находились 12 человек. По их словам, двое мужчин выбрались и спаслись. Погибли две женщины и семеро маленьких детей. Еще одна женщина числится пропавшей без вести.

Полицейские обнародовали фото и видео с места трагедии на реке Шуй

В пятницу, 12 июля, 08:55 по местному времени дежурной части отдела МВД РФ «Барун-Хемчиксий» сообщили, что на территории Бай-Тайгинского района автомобиль марки «УАЗ» попытался пересечь вброд реку Шуй и опрокинулся. Правоохранители незамедлительно выехали к месту случившегося. Нашли девять тел. Сейчас следователи работают на месте трагедии.

Полицейские обнародовали фото и видео с места трагедии на реке Шуй

На фотографиях, которые обнародовали полицейские, видно, что УАЗ находится наполовину в воде​​​. Машина без крыши, поэтому, скорее всего, тент сорвало при перевороте. Стоит отметить, что водная преграда не широкая, но с достаточно быстрым потоком.

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#фото #тыва #река #уаз

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