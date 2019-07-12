Идея Минсельхоза взять под контроль сбор грибов и ягод может принести пользу

Предложение Министерства сельского хозяйства взять под контроль сборку и переработку дикорастущих грибов и ягод, а также лекарственных растений, семян, орехов и березового сока, может быть полезно для обеспечения сохранности леса.

Такое мнение в беседе с информационным агентством «Петербургский Дневник» высказал профессор СПГЛУ имени Кирова, доктор биологических наук Анатолий Грязькин, комментируя предложение Минсельхоза.

Как говорится в пояснительной записке к предложению ведомства, контроль над сферой переработки и оборота дикорастущих пищевых ресурсов необходимо сделать централизованным, так как она является социально и экономически значимой отраслью.

«Бесконтрольных заготовок, причем в промышленных масштабах, очень много. Многие собирают и вывозят за рубеж наши лесные ресурсы. С этой точки зрения контроль желателен», - высказал свое мнение Грязькин.

При этом он добавил, что во многих странах уже ведется учет, сколько килограмм ягод или грибов собрал человек – на выходе из леса сотрудники лесного хозяйства и общественники взвешивают урожай, и, если максимально разрешенная масса оказывается превышена, за излишки предлагается заплатить. По словам эксперта, подобная мера позволяет не только пополнить бюджет, но и контролировать урожайность в разных местах в разные годы – где и что лучше растет.

При этом доктор биологических наук отметил, что, если дойдет дело до разработки соответствующего законопроекта, спешить с этим не стоит, а лучше предварительно проконсультироваться со специалистами и предусмотреть все доступные меры регулирования.

В то же время аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев отметил, что, если Минсельхоз, используя свои новые полномочия, наладит увеличение объемов сбора и переработки дикорастущей лесной продукции, это стало бы дополнительным и ощутимым вкладом в экономику.

При этом он предупредил, что, если ведомство ограничится лишь контролем, учетом и сертифицированием, то это может привести лишь к снижению рентабельности данного вида деятельности и к росту цен на продукцию.