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16:23   12 Июля 2019
Россия

Запад устал от Украины и захотел мира с Россией

Запад устал от Украины и захотел мира с Россией

Отношения России и Запада становятся теплее, заявил французский политолог и писатель Ксавье Моро. Его слова 12 июля передает телеканал «360»

Ранее Евросоюз снял санкции с бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына, CAS отменил пожизненное наказание Мутко, а Россию снова пригласили в ПАСЕ. Запад разворачивается лицом к России, считает эксперт. 

По мнению политолога, реальных поводов для санкций против Януковича не было. 

«Введение санкций против Януковича вообще было смехотворно. Он же не сделал ничего незаконного! Это вообще абсурд, для санкций не было причины», — заявил он телеканалу. 

Собсеседник «360» уверен, что в отношениях РФ и Запада случился переломный момент, и политика в отношении России станет более позитивной. Эксперт отметил, что Запад начал уставать от Украины и ее проблем.

Политолог подчеркнул, что многие государственные и межгосударственные институты находятся под политическим давлением. Поэтому большинство решений были не в пользу России. 

Теперь нужно ждать подвижек по делу о крушении лайнера в Донбассе, отметил он. Также речь зашла о выполнении Минских соглашений Киевом. 

«Я думаю, все спустя пять лет осознали, к какому результату привела их политика против России. Часть западных элит не хочет дестабилизации России. Они хотят решить проблемы Украины и отменить санкции против России, так как они не выгодны никому», — резюмировал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #украина #политика #запад #общество #весь мир

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