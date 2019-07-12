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15:18   12 Июля 2019
Весь мир

МИД РФ окажет консульскую помощь двум россиянам, задержанным в Ливии

МИД РФ окажет консульскую помощь двум россиянам, задержанным в Ливии

Двое граждан России, задержанные ранее в Ливии получат консульскую помощь.

Об этом в четверг сообщило Министерство иностранных дел РФ, отмечая, что в настоящее время ведомство выясняет обстоятельства и причины их задержания.

«Мы находимся в контакте с властями в Триполи, предприняты необходимые шаги по выяснению обстоятельств и причин задержания двух российских граждан в Ливии, а также сути предъявленных им обвинений», - говорится в заявлении ведомства.

Напомним: в мае текущего года граждане России  Максим Шугалей и Самер Хасан – сотрудник российского Фонда национальных ценностей и переводчик – были задержаны в Ливии местными властями. Об этом, ссылаясь на документы Генеральной прокуратуры Переходного национального совета Ливии, 5 мая сообщило агентство Bloomberg.

По мнению российских экспертов, задержание россиян может быть связано с проведенной перед этим встречей со вторым сыном бывшего ливийского лидера Мауммара Каддафи – Саифом аль-Исламом. О недавней встрече сотрудников Фонда с сыном Каддафи ранее говорилось в отчете организации.

Задержанных в Триполи россиян держат в тюрьме в пригороде ливийской столицы.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #политика #ливия #россияне #весь мир

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