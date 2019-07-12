В МИД РФ прокомментировали новые антироссийские инициативы США

США продолжают питать иллюзию, что на Россию можно надавить при помощи санкций. Об этом 12 июля заявили в МИД РФ.

По мнению российского дипведомства, Вашингтон продолжает питать иллюзии, что с Москвой можно говорить на языке санкций. Так в МИД РФ в пятницу прокомментировали новые антироссийские санкционные инициативы.

«Палата представителей Конгресса США, контролируемая Демократической партией, накануне добавила в законопроект о военном бюджете на следующий год, которому предстоит еще долгое рассмотрение, положение, запрещающее американцам операции с российскими государственными ценными бумагами», — сказано на сайте МИД РФ.

В российском дипведомстве отметили, что Россию не испугает такой шаг.