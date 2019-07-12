Черновой вариант договора о создании нового правительства подписан в Судане

Подписание документа о создании нового правительства состоялось в Судане. Черновой вариант договора был заключен между Переходным военным советом (ПВС) и коалицией оппозиционных партий и движений.

Сейчас этот документ включает в себя несколько пунктов по достигнутым договоренностям. Встреча прошла в гостинице «Каринтия», расположенной в столице Судана — Хартуме, отмечает ФАН. Согласно договору, в новый высший орган власти войдут по пять человек от обеих сторон и один человек, представленный как военный в статусе гражданского лица.

После подписания документа «Силы декларации за свободу и перемены» и ПВС находятся в третьем раунде переговоров, отмечает издание. В ходе переговоров стороны достигли полных договоренностей о политической декларации, которая определяет все органы переходного периода.

Вторая встреча для подписания финального документа состоится в субботу, 13 июля. Корреспондент ФАН узнал у одного из членов оппозиционного блока о перспективе отношений между Хартумом и Москвой. Ему ответили, что проблем в выстраивании позитивного диалога не видят. Собеседник также отметил, что сейчас государства находятся в хороших отношениях, которые планируется дальше развивать.