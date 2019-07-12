Суданские власти пресекли новую попытку государственного переворота. Об этом сообщает в пятницу информационное агентство Anadolu со ссылкой на данные комитета по безопасности Переходного военного совета страны.

СМИ отмечают, что на фоне сведений о произошедшем были уже арестовали несколько офицеров.

Предыдущий госпереворот в Судане был совершен 11 апреля. В результате президент африканской страны Омар аль-Башир лишился своего поста и был арестован.

В середине июня телеканал «Аль-Арабия» уже сообщал о новой попытке свержения власти в Судане. Тогда, по данным журналистов, заговорщики пытались свергнуть ПВС. Но их планы были разоблачены и пресечены. При этом Переходный военный совет опроверг сведения о попытке переоворота.

В настоящее время в стране ожидается подписание чернового договора о создании суверенного правительства.