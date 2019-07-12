Уже в субботу, 13 июля, пройдет вторая встреча ПВС и оппозиции, на которой они подпишут конституционную декларацию и другие документы.

Переходный военный совет Судана и оппозиционная коалиция африканской республики утвердили черновой договор о создании суверенного государства. Событие состоялось в столичной гостинице «Каринтия» в пятницу, 12 июля.

В документе прописан ряд пунктов по достигнутым договоренностям, которые обсуждались этой ночью. В новый высший орган власти войдут по пять человек от каждой из сторон, а также военный со статусом гражданского лица.

По подписании оппозиция сообщила, что проходит третий раунд переговоров между «Силами декларации за свободу и перемены» и Переходным военным советом. Они пришли к консенсусу в вопросе политической декларации, которая и определит все органы переходного периода. Более того, стороны отметили конструктивность беседы.

11 апреля в Судане произошел военный переворот. Ему предшествовали несколько месяцев народных волнений и протестов, на которых народ выражал недовольство ценами на хлеб, муку и топливо.

Президент Омар аль-Башир, который тогда возглавлял страну, был вынужден распустить правительство и объявить режим чрезвычайного положения. Он планировал в течение года провести необходимые реформы, чтобы выйти из экономического кризиса. Однако затея не увенчалась успехом, а уже экс-лидер отправился в тюрьму.