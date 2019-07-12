Порошенко уверен, что Зеленский хочет освободить места для «пятой колонны»

Экс-глава Украины Петр Порошенко осудил идею президента Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, которые занимали посты с 2014 по 2019 год. Об этом 12 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт «Европейской солидарности».

Порошенко назвал инициативу о люстрации «фантастической».

«Люстрировать для того, чтобы освободить место для «пятой колонны», — цитирует ТАСС слова Порошенко.

По мнению бывшего президента Украины, такая иницитива инспирирована антиукраинскими силами. Он подчеркнул, что это еще одно доказательство «неприкрытого пророссийского реванша». Порошенко отметил, что список Зеленского напоминает ему список тех, против кого Россия ввела санкции.

Накануне Зеленский обвинил высших должных лиц в бездействии, предложив распространить люстрацию. Он отметил, что в будущем деятельность этих лиц получит «справедливую юридическую оценку».

Верховная рада в пятницу зарегистрировала закон о люстрации и определила его как неотложный.