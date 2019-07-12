Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Охрану мака хотят поручить Росгвардии

Охрану мака хотят поручить Росгвардии

 Запад устал от Украины и захотел мира с Россией

Запад устал от Украины и захотел мира с Россией

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

 Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik
Сербия поднимет из Дуная потопленные в 1944 году немецкие корабли

Сербия поднимет из Дуная потопленные в 1944 году немецкие корабли

 Женщина стала генералом впервые в истории ВС Испании

Женщина стала генералом впервые в истории ВС Испании

Охрану мака хотят поручить Росгвардии

Охрану мака хотят поручить Росгвардии

 Запад устал от Украины и захотел мира с Россией

Запад устал от Украины и захотел мира с Россией

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

Зеленский заключил пари с мэром Днепра из-за строительства моста

 Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik

Суд в Литве утвердил решение о блокировке сайта Sputnik
Сербия поднимет из Дуная потопленные в 1944 году немецкие корабли

Сербия поднимет из Дуная потопленные в 1944 году немецкие корабли

 Женщина стала генералом впервые в истории ВС Испании

Женщина стала генералом впервые в истории ВС Испании

15:07   12 Июля 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко уверен, что Зеленский хочет освободить места для «пятой колонны»

Порошенко уверен, что Зеленский хочет освободить места для «пятой колонны»

Экс-глава Украины Петр Порошенко осудил идею президента Владимира Зеленского о люстрации высших чиновников, которые занимали посты с 2014 по 2019 год. Об этом 12 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт «Европейской солидарности». 

Порошенко назвал инициативу о люстрации «фантастической». 

«Люстрировать для того, чтобы освободить место для «пятой колонны», — цитирует ТАСС слова Порошенко. 

По мнению бывшего президента Украины, такая иницитива инспирирована антиукраинскими силами. Он подчеркнул, что это еще одно доказательство «неприкрытого пророссийского реванша». Порошенко отметил, что список Зеленского напоминает ему список тех, против кого Россия ввела санкции. 

Накануне Зеленский обвинил высших должных лиц в бездействии, предложив распространить люстрацию. Он отметил, что в будущем деятельность этих лиц получит «справедливую юридическую оценку». 

Верховная рада в пятницу зарегистрировала закон о люстрации и определила его как неотложный. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#порошенко #украина #политика #весь мир #люстрация #зеленский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...