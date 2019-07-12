Российская миссия в ЦАР организовала «урок дружбы» в сельских школах

Сельские районы в ЦАР труднодоступны, что влияет на качество образования в школах. Власти так и не решили эту проблему, что сказалось на базовом образовании молодежи из регионов Центральноафриканской республики. Однако плохие дороги и отсутствие транспорта не должны становится непреодолимым препятствием.

По информации издания Ndjoni sango: Accueil, российская миссия организовала «урок дружбы» в сельских школах Ямбуру и Ндангала. Детям рассказали о географическом положении РФ и ЦАР, о различиях в климате и об истории дружбы Москвы и Банги.

По результатам конкурса рисунков, который провели в рамках «урока дружбы» , четыре ученика пригласили на радио «Lengo Songo», где они пообщались со сверстниками, радиослушателями и учителями, а также поприветствовали друзей.

Российская миссия в ЦАР запланировала показать фильмы в районах, прилегающих к Банги, чтобы жители отдаленных регионов поучаствовали в культурных мероприятиях столицы.