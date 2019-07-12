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15:13   12 Июля 2019
Россия

РФ призывает США подумать над тем, есть ли смысл в продлении санкций

РФ призывает США подумать над тем, есть ли смысл в продлении санкций

Россия предлагает Соединенным Штатам Америки задуматься над тем, стоит ли продлевать бессмысленное санкционное давление, которое вредит в первую очередь самим американцам. С таким заявлением в пятницу выступил МИД РФ.

В частности, во внешнеполитическом ведомстве отметили в случае введения Вашингтоном запрета на инвестиции в российскую экономику, американские власти лишат своих граждан, в том числе и пенсионеров, дополнительных доходов, так как именно пенсионные фонды США охотно вкладывают средства в  российские долговые бумаги, отличающиеся надежностью и высокой ликвидностью.

«Так что вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», - подчеркнули в МИД РФ.

Также в ведомстве добавили, если очередной запрет США будет все-таки введен, он не остановит развитие России и  не свернет нашу страну с выбранного пути.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #санкции #политика #весь мир

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