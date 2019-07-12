Единый цифровой контур сократит бюрократию в здравоохранении

Представитель министерства здравоохранения РФ в пятницу, 12 июля, сообщил, что создание единого цифрового контура в здравоохранении не только избавит врачей от «бумажной нагрузки», но и сократит бюрократию. По информации Минздрава, инструмент положительно скажется на кадровых, лекарственных, материальных и финансовых системах здравоохранения.

«Избавит больницы и пациентов от бумажной нагрузки и, соответственно, лишней работы и бюрократии», — объяснили в ведомстве.

Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения в которую войдут данные 75 тысяч российских медицинских организаций, подготовят к 1 января 2022 года.