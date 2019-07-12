«Большая семерка» осудила планы Зеленского по поводу люстрации Порошенко

Послы G7 выступили против решения президента Украины Владимира Зеленского о распространении люстрации на высших должностных лиц, которые занимали посты в период с 2014 по 2019 год. Об этом 12 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление послов, которое опубликовано в Twitter.

«Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления, — сказано в заявлении.

По мнению послов, привлекать к ответственности тех, кто злоупотреблял служебным положением, — верный шаг. Однако нынешняя ситуация в стране не сравнима с той, которая была после «революции достоинства».

СМИ напоминает, что «революцией достоинства» на Украине называют «евромайдан» и госпереворот, по итогам которого президентом страны стал Петр Порошенко.

В четверг украинский лидер высказал идею о люстрации по отношению к бывшему руководству страны, работавшему с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года.