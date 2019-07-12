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«Большая семерка» осудила планы Зеленского по поводу люстрации Порошенко

«Большая семерка» осудила планы Зеленского по поводу люстрации Порошенко

14:45   12 Июля 2019
Весь мир

«Большая семерка» осудила планы Зеленского по поводу люстрации Порошенко

«Большая семерка» осудила планы Зеленского по поводу люстрации Порошенко

Послы G7 выступили против решения президента Украины Владимира Зеленского о распространении люстрации на высших должностных лиц, которые занимали посты в период с 2014 по 2019 год. Об этом 12 июля сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление послов, которое опубликовано в Twitter. 

«Избирательные изменения и политическая ротация являются нормой в демократических странах, в отличие от неизбирательного наложения запретов на всех участников исполнительного и законодательного процессов управления, — сказано в заявлении. 

По мнению послов, привлекать к ответственности тех, кто злоупотреблял служебным положением, — верный шаг. Однако нынешняя ситуация в стране не сравнима с той, которая была после «революции достоинства». 

СМИ напоминает, что «революцией достоинства» на Украине называют «евромайдан» и госпереворот, по итогам которого президентом страны стал Петр Порошенко.

В четверг украинский лидер высказал идею о люстрации по отношению к бывшему руководству страны, работавшему с 23 февраля 2014 года до 19 мая 2019 года. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#украина #политика #весь мир #люстрация #g7 #большая семерка #зеленский

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