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14:21   12 Июля 2019
Россия

Оставшиеся части С-400 Турция получит в установленные сроки

Оставшиеся части С-400 Турция получит в установленные сроки

Анкара в согласованные сроки получит остальные компоненты ракетных систем С-400, первые поставки которых состоялись в пятницу. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. 

«Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — сказано в сообщении. 

Ранее Минобороны Турции заявило о начале поставок С-400.

Напомним, между Турцией и США ранее вспыхнул конфликт по поводу покупки новейших российским систем ПВО С-400. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от договора с Россией и предложил взаимен приобрести комплексы американского производства Patriot. Штаты заявляли, что Турция не выполнит условие, они прекратят продажу новейших истребителей F-35, которые накануне закупала Анкара. Турция проигнорировала угрозы и отказалась идти на уступки. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #анкара #общество

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