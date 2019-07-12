Оставшиеся части С-400 Турция получит в установленные сроки

Анкара в согласованные сроки получит остальные компоненты ракетных систем С-400, первые поставки которых состоялись в пятницу. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны Турции заявило о начале поставок С-400.

Напомним, между Турцией и США ранее вспыхнул конфликт по поводу покупки новейших российским систем ПВО С-400. Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от договора с Россией и предложил взаимен приобрести комплексы американского производства Patriot. Штаты заявляли, что Турция не выполнит условие, они прекратят продажу новейших истребителей F-35, которые накануне закупала Анкара. Турция проигнорировала угрозы и отказалась идти на уступки.