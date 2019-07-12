Глава комитета ГД по финансовому рынку исключил уход Visa и MasterCard из России

Председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков прокомментировал слухи, что Visa и MasterCard якобы уйдут из России. Он дал интервью ТАСС 12 июля.

Ранее газета «Коммерсантъ» заявила, что международные платежные системы Visa и MasterCard, возможно, покинут российский рынок из-за новых положений закона «О национальной платежной системе». Авторы публикации со ссылкой на экспертов утверждают, что эти международные компании не смогут выполнять новые правила.

Законопроект с правками, о котором идет речь, рассмотрят на заседании Государственной думы 23 июля. Согласно изменениям, в частности, российским «дочкам» международных платежных систем запретят приостановку операций по картам банков, которые находятся под санкциями.

«Ничего жесткого там нет, — начал Аксаков. — Они [МПС] просто приведут свои правила в соответствие с правилами, которые установлены российским законодательством и будут работать дальше».

Если же будет зафиксировано нарушение, то кампании ожидает штраф — здесь тоже ничего удивительного.

Ранее в пресс-службе Visa указали, что система не уйдет из России, так как ее рынок стратегически важен.