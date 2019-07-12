Более 30 вывезенных из Ирака детей выпишут из больницы в Москве к субботе

Уполномоченный при российском лидере по правам ребенка Анна Кузнецова в пятницу, 12 июля, сообщила, что детей, которых вывезли из Ирака, выписывают из национального медицинского исследовательского центра здоровья детей министерства здравоохранения РФ. По ее словам, ожидается, что всех выпишут к субботе.

В ночь на четверг, 11 июля, в центр привезли 33 ребенка из Багдада, чьи матери-россиянки остались в иракской тюрьме​​​. Кузнецова навестила детей в больнице и пообщалась с родственниками, после чего отметила, что врачи не выявили серьезных заболеваний, поэтому их выписывают.

«Дети в сопровождении родственников разъедутся по восьми регионам страны. Врачи отметили, что к субботе планируют выписать уже всех», — добавили в пресс-службе детского омбудсмена.

По информации министерства иностранных дел РФ, из Ирака на родину вернулись 90 несовершеннолетних россиян. Кузнецова напомнила, что Москва планирует завершить миссию в августе.