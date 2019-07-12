Российский государственный архив литературы и искусства загорелся в Москве. Экстренные службы сообщают, что идет эвакуация. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС.

«Задымление произошло на четвертом этаже этого здания. Пожарные прибыли, ищут очаг задымления. Сотрудники учреждения эвакуированы», — передает ТАСС слова собеседника агентства.

На данный момент создан штаб пожаротушения, заявил источник. В пресс-службе также подтвердили, что сотрудники МЧС уже прибыли к зданию госархива на Выборгской улице. По информации агентства, загорелась вентиляционная шахта.