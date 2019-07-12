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14:05   12 Июля 2019
Россия

Государственный архив литературы и искусства загорелся в Москве

Государственный архив литературы и искусства загорелся в Москве

Российский государственный архив литературы и искусства загорелся в Москве. Экстренные службы сообщают, что идет эвакуация. Об этом 12 июля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МЧС. 

«Задымление произошло на четвертом этаже этого здания. Пожарные прибыли, ищут очаг задымления. Сотрудники учреждения эвакуированы», — передает ТАСС слова собеседника агентства. 

На данный момент создан штаб пожаротушения, заявил источник. В пресс-службе также подтвердили, что сотрудники МЧС уже прибыли к зданию госархива на Выборгской улице. По информации агентства, загорелась вентиляционная шахта. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#москва #россия #пожар

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